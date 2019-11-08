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Український плавець Романчук завоював срібло етапу Кубка світу в Досі

Новини » Спорт     08.11.2019 - 12:53
Український плавець Романчук завоював срібло етапу Кубка світу в Досі
Фото: Михайло Романчук (facebook.com/olympicua)

Він поступився лише представнику Литви

Український плавець Михайло Романчук завоював срібну медаль на сьомому етапі Кубка світу в сезоні, що відбувся в Досі. Про це у Facebook повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Дворазовий чемпіон Європи подолав дистанцію 400 метрів вільним стилем з результатом 3:48.61 хвилини, який приніс йому друге місце. Перемогу святкував литовець Данас Рапсіс, який випередив Романчука майже на секунду - 3:47.87.

Ще один українець Сергій Фролов у цьому запливі став сьомим.

Романчук є багаторазовим чемпіоном і призером європейських першостей, Універсіади, він також двічі ставав срібним призером чемпіонату світу.

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