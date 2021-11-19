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Украинский офицер собирал данные о ракетных арсеналах для спецслужб России, - СБУ

Автор: Юлия Бойко

Служба безопасности Украина предотвратила возможную передачу спецслужбам Российской Федерации о ракетных арсеналах. Секретные данные собирал командир одной из воинских частей Западного региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что в ходе оперативных действий разоблачили одного из командиров воинской части Западного региона, который скрыто собирал секретные данные об арсеналах ракетного вооружения.

При обысках у него изъяли ноутбук и флешку, на которых он хранил материалы государственной тайны. Среди выявленных сведений - закрытая информация о более десятке баз хранения ракет и боеприпасов ВСУ, секретные данные о схемах дислокации и организационно-штатных структурах арсеналов, а также об укомплектованности подразделений личным составом и техникой.

"В настоящее время проверяется причастность злоумышленника к разведывательно-взрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности нашей страны", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Фото: задержанный офицер (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала с поличным шпионов, которые выкрали материалы тайных военных разработок.

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