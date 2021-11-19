Український офіцер збирав дані про ракетні арсенали для спецслужб Росії, - СБУ

Повідомляється, що в ході оперативних дій викрили одного з командирів військової частини Західного регіону, який приховано збирав секретні дані про арсенали ракетного озброєння.

При обшуках у нього вилучили ноутбук і флешку, на яких він зберігав матеріали державної таємниці. Серед виявлених відомостей - закрита інформація про понад десяток баз зберігання ракет і боєприпасів ЗСУ, секретні дані про схеми дислокації та організаційно-штатні структури арсеналів, а також про укомплектованість підрозділів особовим складом і технікою.

"В даний час перевіряється причетність зловмисника до розвідувально-вибухової діяльності спецслужб РФ проти державної безпеки нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу.

Фото: затриманий офіцер (ssu.gov.ua)