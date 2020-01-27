Украинский лоукостер приостанавливает полеты в Китай из-за коронавируса

Украинский лоукостер SkyUp приостанавливает чартерную программу полетов в Китай в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

Соответствующее решение было принято в связи с решением туроператора Join UP отказаться от полетов в Китай. Последние полеты будут осуществлены 29 января и 1 февраля из Киева в аэропорт Саньи на острове Хайнань. При этом из Украины самолеты будут лететь пустыми для вывоза украинских туристов.

"Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщения между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта", - сообщили в Join UP.

Тем, кто уже приобрел билеты, туроператор предлагает возврат средств или переоформление тура с вылетами в Шри-Ланку, Египет и другие страны.

Напомним, в Китае общее число заболевших новым типом коронавируса увеличилось до 2835 человек. Из них 81 человек умер. При этом 57 заболевших удалось вылечить от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в связи с коронавирусом 2019-nCoV.