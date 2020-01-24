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Украинский лоукостер открывает рейсы в Грецию из пяти городов

Новости » Общество     24.01.2020 - 17:12
Украинский лоукостер открывает рейсы в Грецию из пяти городов
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Рейсы будут осуществляться из Киева, Запорожья, Харькова, Одессы и Львова

Украинский лоукостер SkyUp открывает новые рейсы в Грецию из пяти городов Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается, рейсы будут выполняться на греческие курорты Ираклион (остров Крит), Корфу и Закинф. Все рейсы будут иметь статус регулярных.

Шесть из них полностью новые, они не выполнялись авиакомпанией ранее - за исключением рейса Киев-Ираклион.

Из Киева в Ираклион авиасообщение запустят с 25 апреля и сначала будут осуществляться по субботам и воскресеньям. С 26 мая рейсы будут осуществляться по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону с багажом составит от 3 286 гривен.

С 30 мая из Киева стартуют рейсы на остров Корфу. Они будут совершаться каждую субботу. Стоимость билета - от 3 409 гривен.

С 31 мая стартуют рейсы до острова Закинф, они будут выполняться еженедельно, стоимость билета - от 3 409 гривен.

Из региональных аэропортов Запорожья, Львова, Одессы и Харькова рейсы будут выполняться только в Ираклион. Из Львова они стартуют со 2 мая по средам и субботам. Стоимость билета будет начинаться от 3 259 гривен.

Из Запорожья рейсы стартуют 3 мая раз в неделю, с 28 мая - по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета - от 3 210 гривен.

Из Одессы полеты начнутся с 19 мая и будут выполняться по вторникам. Стоимость билета - от 3 402 гривен.

Из Харькова рейсы стартуют со 2 мая и будут выполняться каждую субботу, с 27 мая - по средам и субботам. Стоимость билета - от 3 713 гривен.

Напомним, греческая авиакомпания Ellinair с 22 апреля будет осуществлять прямые перелеты на Крит, Корфу, Закинф и Салоники из аэропорта "Киев". На остров Корфу самолеты авиакомпании будут летать с 28 мая до 11 октября дважды в неделю. На остров Закинф - с 25 мая по 5 октября один раз в неделю.

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