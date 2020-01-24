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Український лоукостер відкриває рейси в Грецію з п'яти міст

Новини » Суспільство     24.01.2020 - 17:12
Український лоукостер відкриває рейси в Грецію з п'яти міст
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Рейси здійснюватимуться з Києва, Запоріжжя, Харкова, Одеси та Львова

Український лоукостер SkyUp відкриває нові рейси в Грецію з п'яти міст України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомляється, рейси будуть виконуватися на грецькі курорти Іракліон (острів Крит), Корфу і Закінф. Всі рейси будуть мати статус регулярних.

Шість з них повністю нові, вони не виконувалися авіакомпанією раніше - за винятком рейсу Київ-Іракліон.

З Києва в Іракліон авіасполучення запустять з 25 квітня і спочатку будуть здійснюватися щосуботи та неділі. З 26 травня рейси будуть здійснюватися щовівторка, четверга, п'ятниці, суботи та неділі. Вартість квитка в одну сторону з багажем складе від 3 286 гривень.

З 30 травня з Києва стартує рейси на острів Корфу. Вони відбуватимуться щосуботи. Вартість квитка - від 3 409 гривень.

З 31 травня стартують рейси до острова Закінф, вони будуть виконуватися щотижня, вартість квитка - від 3 409 гривень.

З регіональних аеропортів Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова рейси будуть виконуватися тільки в Іракліон. З Львова вони стартують з 2 травня щосереди і суботи. Вартість квитка буде починатися від 3 259 гривень.

Із Запоріжжя рейси стартують 3 травня раз в тиждень, з 28 травня - щочетверга і неділі. Вартість квитка - від 3 210 гривень.

З Одеси польоти почнуться з 19 травня та будуть виконуватися щовівторка. Вартість квитка - від 3 402 гривень.

З Харкова рейси стартують з 2 травня і будуть виконуватися щосуботи, з 27 травня - щосереди та суботи. Вартість квитка - від 3 713 гривень.

Нагадаємо, грецька авіакомпанія Ellinair з 22 квітня буде здійснювати прямі перельоти на Крит, Корфу, Закінф і Салоніки з аеропорту "Київ". На острів Корфу літаки авіакомпанії літатимуть з 28 травня до 11 жовтня двічі на тиждень. На острів Закінф - з 25 травня по 5 жовтня один раз на тиждень.

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