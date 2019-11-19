Украинский лоукостер открывает новый рейс в Италию

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Первый рейс будет выполнен 1 апреля 2020 года

Украинский лоукострер SkyUp Airlines открывает новый рейс Киев - Пиза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается, первый рейс будет выполнен 1 апреля следующего года.

"С начала летней навигации 2020 SkyUp Airlines запустит еще один рейс в Италию. Летаем из Киева, пункт назначения - Пиза. Продажи стартуют уже сегодня, а первый рейс будет выполнен 1 апреля 2020", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Стоимость билетов стартует от 1667 гривен.

Напомним, SkyUp открывает новый рейс из Киева в итальянский город Бари. Рейсы стартуют с 30 марта 2020 года и будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам (вылет из Киева в 11:10) и пятницам (вылет в 11:25). Минимальная цена билета составит 1700 гривен в одну сторону.

Кроме того, украинский лоукостер возобновляет рейс Харьков - Париж. Рейсы будут осуществляться с апреля по октябрь дважды в неделю - по вторникам и пятница. Цена на авиабилет в одну сторону с учетом ручной клади составит 2200 грн (80 евро).

Добавим также, что SkyUp открывает новый рейс из Киева в итальянский город Бари. Рейсы стартуют с 30 марта 2020 года и будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам (вылет из Киева в 11:10) и пятницам (вылет в 11:25). Минимальная цена билета составит 1700 гривен в одну сторону.