Український лоукостер відкриває нові рейси в Італію

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

З 29 березня SkyUp запускає рейси Київ-Болонья, Київ-Рим і Київ-Бергамо.

Українська лоукостер SkyUp відкриває шість нових маршрутів з Києва та Львова в міста Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.

Як повідомляється, з 29 березня компанія запускає рейси Київ-Болонья, Київ-Рим і Київ-Бергамо. Вони буде виконуватися тричі на тиждень. Болонья і Рим - по вівторках, четвергах і неділях. Бергамо - по понеділках, середах і суботах.

Переліт в одну сторону з ручною поклажею складе від 1530 гривень за трьома напрямками.

Також з 29 березня буде запущений маршрут Львів-Рим, який також буде обслуговуватися три рази на тиждень по вівторках, четвергах і неділях. Ціна авіаквитків буде починатися від 1390 гривень в одну сторону.

Крім того, 30 березня лоукостер відкриє рейси з Львова в Бергамо і Неаполь, які будуть проводитися два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях. Вартість авіаквитків на рейс Львів-Бергамо стартують від 1390 гривень в одну сторону, а авіаквитки Львів-Неаполь - від 1150 гривень в одну сторону.

Також український лоукостер почне польоти в Ламеція-Терме з Києва з 30 травня (середа, субота), Харкова - з 1 червня (понеділок) і Одеси - з 3 червня (середа).

Ціна квитка з Києва та Одеси стартує 2080 гривень в одну сторону, з Харкова - від 2430 гривень в одну сторону.

Нагадаємо, з 16 січня SkyUp вводить нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу. Зміни торкнутися тарифів Standard і Flex.

Крім того, SkyUp відкриває нові рейси з Києва у Лісабон (Португалія) і Тирана (Албанія). Повідомляється, що польоти в Лісабон стартують з 29 березня. В Тирану польоти стартують з 30 травня.