Днепр поборется за грант в 20 млн грн на реализацию культурных проектов

Власть Днепра подала заявку на конкурс от Украинского культурного фонда. Город претендует на титул "Большая культурная столица Украины" и грант в 20 млн грн на реализацию культурных проектов.

Об этом сообщил начальник управления культуры департамента гуманитарной политики горсовета и один из координаторов проекта Евгений Хорошилов во время пресс-конференции.

По его словам, в 2021 году для конкурса расширили проект "Днепр. Гравитация-Новая". Это 12 творческих инициатив, объединенных темой космоса.

"В этой заявке работала большая команда культурных новаторов. Мы пригласили экспертов и культурных менеджеров из Мариуполя, которому в 2020 году присудили титул (культурной столицы, - ред.). У нас сформированы команды менторов, куда вошли, в частности, известные культурные и общественные деятели", - заявил Хорошилов.

Среди программ общего проекта вошли обновленные: "Джаз на Днепре", "BookSpaceX" и фестиваль блогеров.

Общественный деятель из Мариуполя, эксперт с подачи заявки до Украинского культурного фонда Диана Берг считает, что днепровские культурные инициативы учитывают пандемическую реальность, поэтому предусматривают онлайн-формат.