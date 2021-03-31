В Український культурний фонд призначили в.о директора

Про це повідомляється на сайті УКФ.

Ірина Осадча була заступницею виконавчого директора з питань організаційного розвитку Фонду.

"Виконання обов’язків виконавчого директора Українського культурного фонду покладено на Ірину Осадчу… з 31 березня до призначення керівника Фонду", - ідеться в повідомленні.

Також , начальницю аналітичного відділу Ірину Чужинову переведено на посаду заступника виконавчого директора з проєктної роботи, члена Дирекції фонду, з 1 квітня на час до призначення керівника УКФ.

Раніше РБК-Україна писало, що влада Дніпра подала заявку на конкурс від Українського культурного фонду. Місто претендує на титул "Велика культурна столиця України" та грант у 20 млн грн на реалізацію культурних проектів. Серед програм до загального проєкту увійшли оновлені: "Джаз на Дніпрі", "BookSpaceX" та фестиваль блогерів.