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В Український культурний фонд призначили в.о директора

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 23:44
В Український культурний фонд призначили в.о директора Фото: Ірина Осадча (ucf.in.ua)
Автор: Даша Харченко

Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом призначило виконавицю обов'язків виконавчого директора Українського культурного фонду. Нею стала Ірина Осадча.

Про це повідомляється на сайті УКФ.

Ірина Осадча була заступницею виконавчого директора з питань організаційного розвитку Фонду.

"Виконання обов’язків виконавчого директора Українського культурного фонду покладено на Ірину Осадчу… з 31 березня до призначення керівника Фонду", - ідеться в повідомленні.

Також , начальницю аналітичного відділу Ірину Чужинову переведено на посаду заступника виконавчого директора з проєктної роботи, члена Дирекції фонду, з 1 квітня на час до призначення керівника УКФ.

Раніше РБК-Україна писало, що влада Дніпра подала заявку на конкурс від Українського культурного фонду. Місто претендує на титул "Велика культурна столиця України" та грант у 20 млн грн на реалізацію культурних проектів. Серед програм до загального проєкту увійшли оновлені: "Джаз на Дніпрі", "BookSpaceX" та фестиваль блогерів.

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