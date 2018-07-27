Украинский консул посетит Сущенко 30 июля

В свою очередь адвокат Сущенко посетит его 2 августа

Украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко посетит незаконно осужденного в России журналиста Романа Сущенко в СИЗО "Лефортово" в понедельник, 30 июля. Об этом сообщил общественный защитник журналиста Марк Фейгин, передает "Укринформ".

"Сегодня прошла жеребьевка на посещение заключенных в СИЗО "Лефортово". Мне выпал четверг. Но я, возможно, смогу поменять дату посещения Романа Сущенко на день-другой раньше. А консул Украины в Москве Геннадий Брескаленко посетит Сущенко в понедельник", - сказал Фейгин.

Напомним, сегодня украинский омбудсмен Людмила Денисова направила уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой письмо с предложением обменять 36 задержанных в Украине россиян на украинских политзаключенных.

Как известно, корреспондента "Укринформа" во Франции Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В Федеральной службе безопасности России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. При этом в разведке Минобороны это опровергли. Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.