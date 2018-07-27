Український консул відвідає Сущенка 30 липня

У свою чергу адвокат Сущенка відвідає його 2 серпня

Український консул у Москві Геннадій Брескаленко відвідає незаконно засудженого в Росії журналіста Романа Сущенко в СІЗО "Лефортово" у понеділок, 30 липня. Про це повідомив громадський захисник журналіста Марк Фейгін, передає "Укрінформ".

"Сьогодні пройшло жеребкування на відвідування ув'язнених у СІЗО "Лефортово". Мені випав четвер. Але я, можливо, зможу поміняти дату відвідування Романа Сущенка на день-другий раніше. А консул України в Москві Геннадій Брескаленко відвідає Сущенка в понеділок", - сказав Фейгін.

Нагадаємо, сьогодні український омбудсмен Людмила Денисова направила уповноваженому з прав людини в РФ Тетяні Москальковій лист з пропозицією обміняти 36 затриманих в Україні росіян на українських політв'язнів.

Як відомо, кореспондента "Укрінформу" у Франції Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому пред'явили звинувачення в шпигунстві. У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. При цьому в розвідці Міноборони це спростували. Мосміськсуд 4 червня засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.