Украинский консул посетила политзаключенного в РФ Литвинова, он похудел на 17 кг

Литвинова приговорили к 8,6 годам колонии

Украинский консул в Новосибирске Диана Иванова посетила политзаключенного Кремля Сергея Литвинова, приговоренного к 8,6 годам колонии. Об этом сообщил осведомленный в делах украинских политзаключенных Станислав Огоровой, информирует "Громадське".

Литвинова приговорили к 8,6 годам колонии за якобы совершение разбоя в отношении гражданина РФ Александра Лысенко. Украинский консул впервые посетила заключенного в колонии под Магаданом.

"Она была у Литвинова три дня назад. Насколько мне известно - это первый случай, когда консул там под Магаданом его увидела. Его два года никто не видел, хотя консул неоднократно писала запросы на его посещение", - сообщил Огоровой.

Отмечается, что политзаключенному не выдали новый летний комплект одежды, из-за чего политзаключенный носит черную футболку и штаны. Администрация колонии отправляет Литвинова в штрафной изолятор, считая ношение такой одежды нарушением режима.

"У него нет никакой поддержки с родины, нет посылок. Я думаю, что он вообще потерял связь с семьей. Он хочет вернуться в Ростовскую область, где он сначала отбывал наказании, ведь по закону - это то место, где он был осужден, и он имеет на это право", - сказал Огоровий.

Литвинов осужден якобы за кражу. В 2014 году его задержали по обвинению в "убийстве нескольких десятков мирных жителей Луганской области, которые он якобы совершил, находясь в составе добровольческого батальона "Днепр-1".

После того, как защита доказала отсутствие существования "убитых", эти обвинения сняли и Литвинова обвинили в краже.

Напомним, ранее адвокат Сенцова заявил, что политзаключенного не кормят принудительно.