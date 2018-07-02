Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Український консул відвідала політв'язня в РФ Литвинова, він схуд на 17 кг

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 03:00
Фото: Сергій Литвинов (Марія Томак)
Фото: Сергій Литвинов (Марія Томак)

Литвинова засудили до 8,6 років колонії

Український консул в Новосибірську Діана Іванова відвідала політв'язня Кремля Сергія Литвинова, засудженого до 8,6 років колонії. Про це повідомив обізнаний в справах українських політв'язнів Станіслав Огоровий, інформує "Громадське".

Литвинова засудили до 8,6 років колонії за нібито вчинення розбою відносно громадянина РФ Олександра Лисенка. Український консул вперше відвідала ув'язненого в колонії під Магаданом.

"Вона була у Литвинова три дні тому. Наскільки мені відомо, це перший випадок, коли консул там під Магаданом його побачила. Його два роки ніхто не бачив, хоча консул неодноразово писала запити на його відвідування", - повідомив Огоровий.

Наголошується, що політв'язню не видали новий літнiй комплект одягу, через що політв'язень носить чорну футболку і штани. Адміністрація колонії надсилає Литвинова в штрафний ізолятор, рахуючи носіння такого одягу порушенням режиму.

"У нього немає ніякої підтримки з батьківщини, немає посилок. Я думаю, що він взагалі втратив зв'язок з родиною. Він хоче повернутися в Ростовську область, де він спочатку відбував покарання, адже за законом - це те місце, де він був засуджений, і він має на це право", - сказав Огоровий.

Литвинов засуджений нібито за крадіжку. У 2014 році його затримали за звинуваченням у "вбивстві декількох десятків мирних жителів Луганської області, які він нібито вчинив, перебуваючи у складі добровольчого батальйону "Дніпро-1".

Після того, як захист довiв відсутність існування "вбитих", ці звинувачення зняли і Литвинова звинуватили в крадіжці.

Нагадаємо, раніше адвокат Сенцова заявив, що політв'язня не годують примусово.

Клих може перебувати у психлікарні Магнітогорська, - правозахисник У Кремлі визнали труднощі у переговорах щодо відвідування політичних в'язнів
Теги публікації: заключенные, консул, политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Відчуй себе у Венеції": відео підтопленого Києва викликало ажіотаж в мережі (відео)
"Київ відвідав бог грому": в мережі опублікували унікальні знімки блискавок під час грози (фото)
"Полякова відпочиває": Леся Нікітюк вразила фанатів довгими ногами (фото)
Розвалені будинки і "змита" дорога: вражаючі фото наслідків негоди в Чернігові
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся