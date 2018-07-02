Український консул відвідала політв'язня в РФ Литвинова, він схуд на 17 кг

Литвинова засудили до 8,6 років колонії

Український консул в Новосибірську Діана Іванова відвідала політв'язня Кремля Сергія Литвинова, засудженого до 8,6 років колонії. Про це повідомив обізнаний в справах українських політв'язнів Станіслав Огоровий, інформує "Громадське".

Литвинова засудили до 8,6 років колонії за нібито вчинення розбою відносно громадянина РФ Олександра Лисенка. Український консул вперше відвідала ув'язненого в колонії під Магаданом.

"Вона була у Литвинова три дні тому. Наскільки мені відомо, це перший випадок, коли консул там під Магаданом його побачила. Його два роки ніхто не бачив, хоча консул неодноразово писала запити на його відвідування", - повідомив Огоровий.

Наголошується, що політв'язню не видали новий літнiй комплект одягу, через що політв'язень носить чорну футболку і штани. Адміністрація колонії надсилає Литвинова в штрафний ізолятор, рахуючи носіння такого одягу порушенням режиму.

"У нього немає ніякої підтримки з батьківщини, немає посилок. Я думаю, що він взагалі втратив зв'язок з родиною. Він хоче повернутися в Ростовську область, де він спочатку відбував покарання, адже за законом - це те місце, де він був засуджений, і він має на це право", - сказав Огоровий.

Литвинов засуджений нібито за крадіжку. У 2014 році його затримали за звинуваченням у "вбивстві декількох десятків мирних жителів Луганської області, які він нібито вчинив, перебуваючи у складі добровольчого батальйону "Дніпро-1".

Після того, як захист довiв відсутність існування "вбитих", ці звинувачення зняли і Литвинова звинуватили в крадіжці.

Нагадаємо, раніше адвокат Сенцова заявив, що політв'язня не годують примусово.