Украинский консул в начале следующей недели посетит Сущенко

Также Фейгин намерен посетить Сущенко 25 июля

Украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко в начале следующей недели посетит в СИЗО "Лефортово" незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщил общественный защитник Сущенко Марк Фейгин, передает "Укринформ".

Кроме того, Фейгин 25 июля намерен посетить Сущенко в российской тюрьме. Он также уточнил, что консул Брескаленко, "видимо, посетит Сущенко в начале следующей недели".

Напомним, 9 июля Брескаленко попал на свидание в СИЗО к Сущенко.

Как известно, корреспондента "Укринформа" во Франции Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В Федеральной службе безопасности России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. При этом в разведке Минобороны это опровергли. Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.