Український консул на початку наступного тижня відвідає Сущенка

Також Фейгін має намір відвідати Сущенка 25 липня

Український консул у Москві Геннадій Брескаленко на початку наступного тижня відвідає в СІЗО "Лефортово" незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомив громадський захисник Сущенка Марк Фейгін, передає "Укринформ".

Крім того, Фейгін 25 липня має намір відвідати Сущенко в російській в'язниці. Він також уточнив, що консул Брескаленко, "мабуть, відвідає Сущенка на початку наступного тижня".

Нагадаємо, 9 липня Брескаленко потрапив на побачення в СІЗО до Сущенка.

Як відомо, кореспондента "Укрінформу" у Франції Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому пред'явили звинувачення в шпигунстві. У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. При цьому в розвідці Міноборони це спростували. Мосміськсуд 4 червня засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.