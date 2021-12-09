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Украинский клуб впервые в истории вышел в раунд плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов

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Четверг 09 декабря 2021 02:52
Украинский клуб впервые в истории вышел в раунд плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов Фото: БК "Прометей" досрочно вышел в плей-офф баскетбольной ЛЧ (instagram.com/prometey_sc)
Автор: Анна Полисученко

Украинский клуб впервые в истории преодолел групповой этап баскетбольной Лиги чемпионов. БК "Прометей" досрочно вышел в плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СК "Прометей".

Украинский баскетбольный клуб "Прометей" обыграл в пятом матче группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов итальянский Динамо-Сассари.

"Прометей" стал первым клубом в истории Украины, которому удалось выйти из группы в турнире.

Прометей (Украина) - Динамо-Сассари (Италия) - 89:56 (27:15, 18:17, 20:9, 24:15).

Свой последний поединок в баскетбольной ЛЧ Прометей проведет 21 декабря, а уже на следующий день определится соперник клуба из Каменского.

Ранее мы писали, что Украина одержала первую победу в отборе на баскетбольный ЧМ-2023.

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