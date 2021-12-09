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Український клуб вперше в історії вийшов у раунд плей-офф Баскетбольної Ліги чемпіонів

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Четвер 09 грудня 2021 02:52
Український клуб вперше в історії вийшов у раунд плей-офф Баскетбольної Ліги чемпіонів Фото: БК "Прометей" достроково вийшов у плей-офф баскетбольної ЛЧ (instagram.com/prometey_sc)
Автор: Анна Полисученко

Український клуб вперше в історії подолав Груповий етап Баскетбольної Ліги чемпіонів. БК "Прометей" достроково вийшов у плей-офф Баскетбольної Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СК "Прометей".

Український баскетбольний клуб "Прометей" обіграв у п'ятому матчі групового етапу Баскетбольної Ліги чемпіонів італійський Динамо-Сассарі.

"Прометей" став першим клубом в історії України, якому вдалося вийти з групи в турнірі.

Прометей ( Україна) - Динамо-Сассарі (Італія) - 89:56 (27:15, 18:17, 20:9, 24:15).

Свій останній поєдинок у баскетбольній ЛЧ Прометей проведе 21 грудня, а вже наступного дня визначиться суперник клубу з Кам'янського.

Раніше ми писали, що Україна здобула першу перемогу у відборі на баскетбольний ЧС-2023.

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