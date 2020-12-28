Украинский художник гиперреалист Сергей Пискунов, о котором говорят в мире

Гиперреализм - стиль, особенность которого - детальная передача предметов и человеческих черт. Такой подход к искусству вызывает некоторые сомнения у ценителей, например, многие путают работы Сергея Пискунова с фотографиями - настолько точно он отражает на картинах действительность.

Биография художника очень интересная, ведь изначально он не собирался связывать жизнь с рисованием. Сергей Пискунов родился 9 апреля 1989 года в городе Лисичанск. В школьные годы активно рисовал, но воспринимал это как хобби. Затем он поступил в Академию таможенной службы Украины по специальности инженер компьютерных систем. На 3 курсе к Сергею вернулась тяга к рисованию, и уже под конец учебы у него была первая выставка в академии. После учебы Сергей продолжил заниматься творчеством параллельно работая сначала на таможне, потом программистом. В 2017 году он окончательно выбрал свой путь и начал рисовать на постоянной основе. У Сергея большая база подписчиков в соц.сетях, были выставки в Израиле, Швейцарии, Германии,США и многих других странах. Работы Сергея приобритают для частных коллекций.

Художник успел поработать с известными звездами и моделями, например, с моделью Коко Рошей. Обычно Сергей Пискунов пишет портреты людей, но иногда на его картинах могут быть изображены обычные предметы, например, воздушные шары или даже еда.

Главный секрет его работ - наличие блестящих деталей и текстур, ведь правильное их изображение делает картину невероятно живой. Часто в качестве таких текстур Сергей использует в фольгу, воду, пайетки и другие переливающиеся предметы. Возможно, именно из-за того, что он так точно передает эти детали на своих картинах, многие готовы поспорить, что это обычные фотографии.

Еще одна особенность работ Сергея Пискунова - он не пишет картину с натуры. Первым делом проходит фотосессия и командой художника создаются качественные, интересные снимки. Уже потом Сергей выбирает одно из фото и пишет по нему картину. Для тех, кто заинтересован в процессе создания картин, Сергей Пискунов ведет свой блог в instagram, где часто показывает, как создавались его картины.