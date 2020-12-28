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Український художник гіперреаліст Сергій Піскунов, про якого говорять в світі

Прес-релізи, Понеділок 28 грудня 2020 14:29
Український художник гіперреаліст Сергій Піскунов, про якого говорять в світі

Гіперреалізм — стиль, особливість якого — детальна передача предметів і людських рис. Такий підхід до мистецтва викликає деякі сумніви у цінителів, наприклад, багато хто плутає роботи Сергія Піскунова з фотографіями — настільки точно він відображає на картинах дійсність.

Біографія художника дуже цікава, адже спочатку він не збирався пов'язувати життя з малюванням. Сергій Піскунов народився 9 квітня 1989 року в місті Лисичанськ. У шкільні роки активно малював, але сприймав це як хобі. Потім він вступив до Академії митної служби України за спеціальністю інженер комп'ютерних систем. На 3 курсі до Сергія повернулася тяга до малювання, і вже під кінець навчання у нього була перша виставка в академії.

Після навчання Сергій продовжив займатися творчістю паралельно працюючи спочатку на митниці, потім програмістом. У 2017 році він остаточно вибрав свій шлях і почав малювати на постійній основі. У Сергія велика база підписників в соц. мережах, були виставки в Ізраїлі, Швейцарії, Німеччини, США та багатьох інших країнах. Роботи Сергія замовлюють для приватних колекцій.

Художник встиг попрацювати з відомими зірками і моделями, наприклад, з моделлю Коко Рошей. Зазвичай Сергій Піскунов пише портрети людей, але іноді на його картинах можуть бути зображені звичайні предмети, наприклад, повітряні кулі або навіть їжа.

Головний секрет його робіт — наявність блискучих деталей і текстур, адже правильне їх зображення робить картину неймовірно живою. Часто в якості таких текстур Сергій використовує фольгу, воду, паєтки та інші блискучі предмети. Можливо, саме через те, що він так точно передає ці деталі на своїх картинах, багато хто готовий посперечатися, що це звичайні фотографії.

Ще одна особливість робіт Сергія Піскунова — він не пише картину з натури. Насамперед проходить фотосесія де команда художника створює якісні, цікаві знімки. Вже потім Сергій вибирає одне з фото і пише з нього картину. Для тих, хто зацікавлений в процесі створення картин, Сергій Піскунов веде свій блог в instagram, де часто показує, як створювалися його картини.

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