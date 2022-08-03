ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Український фонд вперше став партнером виробника "Байрактарів"

Новость на русском →
Середа 03 серпня 2022 19:08
Український фонд вперше став партнером виробника "Байрактарів" Фото: директор фонду Тарас Чмут та глава Baykar Халук Байрактар (savelife.in.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Український благодійний фонд "Повернись живим" підписав меморандум про партнерство з турецькою компанією Baykar, яка виготовляє відомі українцям безпілотники "Байрактар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Повернись живим".

Меморандум про подальше партнерство був укладений у Стамбулі. Документ підписав директор фонду Тарас Чмут та очільник компанії Baykar Халук Байрактар.

"Віднині не лише держава є гравцем на міжнародному рівні озброєння країни, але й такі Фонди як наш. І ми готові до цього долучатися та надавати плече підтримки державі, в тому числі виробами військового призначення", - заявив директор фонду.

Сторони не розкривають деталі свого партнерства, але заявили, що планують забезпечувати одне одного всебічною підтримкою.

Угода між фондом та компанією Baykar стала можливою завдяки тому, що у березні цього року "Повернись живим" отримав від української влади дозвіл на імпорт товарів військового призначення.

У вересні 2021 року угода про партнерство була укладена між Baykar та українським Міністерство оборони. Сторони домовилися побудувати спільний центр з експлуатації безпілотників. Також в Україні планується будівництво заводу з виробництва "Байрактарів".

Яку зброю виготовляє компанія Baykar

Компанія Baykar стала відомою в Україні завдяки своїм ударним безпілотникам, які були взяті на озброєння української армії. Компанія відома своїми безпілотниками Bayraktar TB2, який використовується в Україні, і Bayraktar Akinci.

Нагадаємо, наприкінці липня фонд "Повернись живим" розповів про придбання трьох "Байрактарів" для української армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Байрактар Турция Україна Зброя в Україні
NEWS
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня
DAILY
Михайло Самусь: Угруповання росіян на двох напрямках фактично вже в оточенні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: Угруповання росіян на двох напрямках фактично вже в оточенні