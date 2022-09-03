Украинский экспорт вырос до максимума с начала войны: чего продают больше всего

Объемы украинского экспорта за июль выросли на 25% и составили 7,29 млн тонн. Но объем вдвое меньше, чем в январе (14,56 млн тонн).

Перевозки морским транспортом в августе увеличились на 85% и составили почти 2,9 млн тонн. По железной дороге Украина вывезла за границу более 3 млн тонн товаров, автомобильным транспортом - 1,36 млн тонн.

В то же время наибольшую выручку экспортеры получают от товаров, экспортируемых по автодорогам - 1,48 млрд долларов, морские грузы стоили 995 млн долларов, а железнодорожные - 788 млн долларов.

Лидерами по стоимости экспорта в августе стали: