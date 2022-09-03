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Український експорт зріс до максимуму з початку війни: чого продають найбільше

Фото: експорт з України в серпні зріс до максимуму з початку війни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2022 року український експорт товарів зріс на 13,9% до 3,36 млрд доларів. Це максимальна сума з початку війни, але на 44% менше, ніж у січні (6,0 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Обсяги українського експорту за липень зросли на 25% і склали 7,29 млн тонн. Але обсяг вдвічі менший, ніж у січні (14,56 млн тонн).

Перевезення морським транспортом в серпні збільшилися на 85% і склали майже 2,9 млн тонн. Залізницею Україна вивезла за кордон понад 3 млн тонн товарів, автомобільним транспортом - 1,36 млн тонн.

В той же час найбільшу виручку експортери отримують від товарів, які експортуються автошляхами - 1,48 млрд доларів, морські вантажі вартували 995 млн доларів, а залізничні - 788 млн доларів.

Лідерами за вартістю експорту в серпні стали:

  • соняшникова олія (443 млн доларів). Обсяги її експорту зросли на 30% до 366 тис тонн.
  • кукурудза (347 млн доларів). Експорт її збільшився на 31% до 1,5 млн тонн. Саме цей експортний сегмент найбільше виграв від деблокади портів, з яких вийшли завантажені ще в лютому судна;
  • ріпак (305 млн доларів). Україна вже експортувала 665 тисяч тонн цієї культури нового врожаю;
  • пшениця (213 млн доларів). В серпні Україна вивезла в 2,3 рази більше зерна, ніж в липні, обсягом 880 тис тонн;
  • руда (172 млн доларів). Через окупацію та руйнування південно-східних регіонів обсяги експорту металургійної продукції падають. Зокрема, в серпні експортовано 1,4 млн тонн руди;
  • кабельна продукція (89 млн доларів).
  • електроенергія (73 млн доларів). Виручка від електроенергії зросла в 2 рази у порівнянні з липнем. Це результат інтеграції української енергетики до ENTSO-E - енергетичної системи Європейського союзу;
  • насіння соняшнику (71 млн доларів).
  • мʼясо птиці (67 млн доларів). Експорт продукції демонстрував зниження порівняно з липнем;
  • соя (62 млн доларів). В серпні зростання її експорту склало +30% до 148 тисяч тонн.

Нагадаємо, за прогнозами, розблокування портів для експорту зернових може давати Україні додатково 1 млрд доларів валютної виручки.

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