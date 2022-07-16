Украинский экспорт проигрывает на мировых рынках из-за высоких логистических издержек, - эксперт

По его словам, западные партнеры на границах не пропускают украинские грузы в необходимом объеме: продукция очень долго стоит на границе, а пользователи - очень долго ждут, и в результате ищут аналогичную продукцию в Европе.

"Другая продукция, может, и не такая подходящая им по цене, но более быстрая в доставке. Потому что средний срок доставки нашей продукции - около 30 дней. Это очень долго, никто не будет столько ждать, когда цены на металл падают", - отметил Мироненко.

Вторая причина - повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки на 70%. Это сделало выработку украинской продукции убыточной, поэтому предприятие отложило на неопределенный срок увеличение объемов производства.

"Повышение тарифов на железнодорожные перевозки увеличило себестоимость нашей продукции. Мы стали менее конкурентными на рынке металла, и это системная проблема, которая не дает нам увеличивать объемы производства, а соответственно – увеличивать валютные поступления в госбюджет. Дорога логистика делает нашу продукцию убыточной: ее нет смысла производить. Мы со следующего месяца планировали наращивать производство и запускать третью доменную печь. Но сейчас мы пересмотрели наши планы, и пока мы не знаем, когда это будет сделано - возможно, в сентябре, а возможно, и гораздо позже", - отметил Мироненко.

Сейчас, по его словам, завод работает только на двух доменных печах - это 50% мощности. Соответственно, 50% работников (это около 5 тысяч человек) отправлены в вынужденный простой с выплатой 2/3 зарплаты. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, государство должно поддержать бизнес и снизить налоги и тарифы, которые заставляют предприятия сокращать производство.

"И наши государственные деятели, и бизнес должны решить, на чем мы зарабатываем: на логистике ли, увеличиваем ли мы производство и создаем новые рабочие места. Государство должно помогать бизнесу и способствовать его развитию, а не давить его налогами и тарифами. Тогда мы все вместе сможем наращивать объемы производства, создавать рабочие места и увеличивать валютные поступления в бюджет", - заключил Мироненко.

Как известно, в первом полугодии экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него - на 23,7%. Причины-блокирование портов и усложнение логистики, из-за которых себестоимость украинской продукции выросла в разы.

Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця" повысили тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 70%. Против такого решения выступила Европейская бизнес ассоциация и отраслевые союзы.