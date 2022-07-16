RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Український експорт програє на світових ринках через високі логістичні витрати, - експерт

Фото: український експорт програє на світових ринках через високі логістичні витрати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Через системні проблеми з логістикою та підвищення тарифів на перевезення, українська продукція стала неконкурентною на європейському ринку. Через це промисловість скорочує обсяги виробництва та переводить працівників у вимушений простій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора метзаводу "Запоріжсталь" Олександра Мироненка.

За його словами, західні партнери на кордонах не пропускають українські вантажі у необхідному обсязі: продукція дуже довго стоїть на кордонах, а користувачі - дуже довго чекають, і в результаті шукають аналогічну продукцію у Європі.

"Інша продукція, може, і не така підходяща їм за ціною, але швидша в доставці. Тому що середній строк доставки нашої продукції - близько 30 днів. Це дуже довго, ніхто не буде стільки чекати, коли ціни на метал падають", - зауважив Мироненко.

Друга причина - підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення на 70%. Це зробило вироблення української продукції збитковим, тому підприємство відклало на невизначений термін збільшення обсягів виробництва.

"Підвищення тарифів на залізничні перевезення збільшило собівартість нашої продукції. Ми стали менш конкурентними на ринку металу, і це системна проблема, яка не дає нам збільшувати обсяги виробництва, а відповідно – збільшувати валютні надходження до держбюджету. Дорога логістика робить нашу продукцію збитковою: її немає сенсу виробляти. Ми з наступного місяця планували нарощувати виробництво і запускати третю доменну піч. Але наразі ми переглянули наші плани, і наразі ми не знаємо, коли це буде зроблено - можливо, у вересні, а можливо, і набагато пізніше", - зазначив Мироненко.

Наразі, за його словами, завод працює лише на двох доменних печах - це 50% потужності. Відповідно, 50% працівників (це близько 5 тисяч людей) відправлені у вимушений простій з виплатою 2/3 зарплатні. Щоб змінити ситуацію на краще, держава має підтримати бізнес та знизити податки і тарифи, які змушують підприємства скорочувати виробництво.

"І наші державні діячі, і бізнес повинні вирішити, на чому ми заробляємо: чи на логістиці, чи ми збільшуємо виробництво і створюємо нові робочі місця. Держава має допомагати бізнесу і сприяти його розвитку, а не давити його податками та тарифами. Тоді ми всі разом зможемо нарощувати обсяги виробництва, створювати робочі місця та збільшувати валютні надходження до бюджету", - резюмував Мироненко.

Як відомо, у першому півріччі експорт з України впав на 55,6%, а виторг від нього - на 23,7%. Причини - блокування портів та ускладнення логістики, через які собівартість української продукції виросла в рази.

Міністерство інфраструктури і "Укрзалізниця" підвищили тарифи на вантажні залізничні перевезення на 70%. Проти такого рішення виступила Європейська бізнес асоціація та галузеві спілки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізницяекспорт металобрухту