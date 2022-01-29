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Украинский дзюдоист Ядов завоевал Гран-при в Португалии

Автор: Анна Полисученко

Украинский дзюдоист Богдан Ядов попал на пьедестал почета. Он получил Гран-при в рамках IJF World Tour, который проходит в Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК.

На пути к награде Ядов уверенно выиграл свою группу, одолев нидерландца Вергорстерта и монгола Баянмунха.

В полуфинале наш дзюдоист уступил будущему чемпиону соревнований молдованину Денису Виеру, а в поединке за "бронзу" выиграл у японца Ямато Фукуду.

Ранее мы писали, что украинец Хаммо проиграл россиянину в поединке за "бронзу" по дзюдо на Олимпиаде-2020.

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