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Український борець здобув бронзову медаль ЧЄ-2018

НовиниСпорт    06.06.2018 - 12:56
Фото: Ельмар Нуралієв
Фото: Ельмар Нуралієв

Нуралієв став призером змагань у вазі 77 кг

Ельмар Нуралієв приніс Україні першу медаль у перший же день чемпіонату Європи з греко-римської боротьби серед спортсменів віком до 23 років, який проходить в турецькому Стамбулі. Про це повідомляє Асоціація спортивної боротьби України.

Український борець став бронзовим призером змагань у ваговій категорії до 77 кг.

Першість Європи з вільної, греко-римської та жіночої боротьби серед молоді до 23 років проходить в Стамбулі з 4 по 10 червня.

Нагадаємо, українські борці Жан Беленюк (греко-римський стиль) і Юлія Ткач (вільний стиль) в складі команди AKS Madej стали чемпіонами польської борцівської ліги PWPW KLZ. 

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Теги публікації: чемпионат Европы, борьба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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