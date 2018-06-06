Український борець здобув бронзову медаль ЧЄ-2018

Нуралієв став призером змагань у вазі 77 кг

Ельмар Нуралієв приніс Україні першу медаль у перший же день чемпіонату Європи з греко-римської боротьби серед спортсменів віком до 23 років, який проходить в турецькому Стамбулі. Про це повідомляє Асоціація спортивної боротьби України.

Український борець став бронзовим призером змагань у ваговій категорії до 77 кг.

77kg U23 Euro C'Ship MEDAL MATCH RESULTS

GOLD - Rajbek BISULTANOV (DEN) df. Ismail SAIDKHASANOV (RUS), 7-1



BRONZE - Elmar NURALIIEV (UKR) df. Antonio KAMENJASEVIC (CRO), 4 - 0

BRONZE - Fatih CENGIZ (TUR) df. Paulius GALKINAS (LTU), 9-0



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Першість Європи з вільної, греко-римської та жіночої боротьби серед молоді до 23 років проходить в Стамбулі з 4 по 10 червня.

Нагадаємо, українські борці Жан Беленюк (греко-римський стиль) і Юлія Ткач (вільний стиль) в складі команди AKS Madej стали чемпіонами польської борцівської ліги PWPW KLZ.