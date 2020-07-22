Украинский боксер Постол узнал новую дату боя за два титула

Украинский боксер Виктор Постол проведет бой с чемпионом WBC и WBO в суперлегком весе Хосе Рамиресом 29 августа в Лас-Вегасе. Поединок между боксерами из-за пандемии коронавируса переносили два раза.

Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на информацию промоутерской компании Top Rank.

Виктор Постол уже благополучно добрался из Украины в США и приступил к тренировкам в Лос-Анджелесе со своим тренером Фредди Роучем.

Изначально бой должен был состояться в китайском Хайкоу 1 февраля, но за неделю до боя шоу отменили из-за вспышки коронавируса в стране. Затем его перенесли на 9 мая во Фресно, Калифорния (США), однако вирус распространился на весь мир, после чего была объявлена пандемия, и практически все спортивные мероприятия были отменены или перенесены.

Последний бой Виктор провел в апреле прошлого года, когда единогласным решением судей победил Мохаммеда Мимуна. После победы над французом Постол стал официальным претендентом на титул WBC в полусреднем весе.

Рамирес провел прошлый поединок в июле и техническим нокаутом одолел соотечественника Морица Хукера и объединил титулы по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе. Для него это будет первая защита обоих поясов.