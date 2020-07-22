Український боксер Постол дізнався нову дату бою за два титули

Український боксер Віктор Постол проведе бій з чемпіоном WBC і WBO в суперлегкій вазі Хосе Рамірес 29 серпня в Лас-Вегасі. Поєдинок між боксерами через пандемію коронавірусу переносили два рази.

Про це повідомляє ESPN, посилаючись на інформацію промоутерської компанії Top Rank.

Віктор Постол вже благополучно добрався з України в США і приступив до тренувань в Лос-Анджелесі зі своїм тренером Фреді Роучем.

Спочатку бій повинен був відбутися в китайському Хайкоу 1 лютого, але за тиждень до бою шоу скасували через спалах коронавірусу в країні. Потім його перенесли на 9 травня у Фресно, Каліфорнія (США), однак вірус поширився на весь світ, після чого була оголошена пандемія, і практично всі спортивні заходи були скасовані або перенесені.

Останній бій Віктор провів у квітні минулого року, коли одноголосним рішенням суддів переміг Мохаммеда Мімуна. Після перемоги над французом Постол став офіційним претендентом на титул WBC в напівсередній вазі.

Рамірес провів минулий поєдинок в липні і технічним нокаутом здолав співвітчизника Моріца Хукера і об'єднав титули за версіями WBO і WBC в першій напівсередній вазі. Для нього це буде перший захист обох поясів.