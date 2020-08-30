Украинский боксер Постол проиграл бой за два чемпионских титула

Украинский боксер Виктор Постол проиграл американцу Хосе Рамиресу, упустив возможность завоевать чемпионское пояса по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе. Бой состоялся в ночь на 30 августа на арене The Bubble в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Об этом сообщает fightnews.info.

В первой половине боя соперники шли на равных, но после экватора украинец начал уставать. После седьмого раунда Рамирес нанес Постолу удар, заставив того какое-то время думать только о защите.

В чемпионских раундах Рамиресу не удалось нарастить обороты и этих усилий хватило для того, чтобы судьи по итогам 12 раундов отдали ему победу. Результат боя: Хосе Рамирес победил Виктора Постола решением большинства (115-113, 114-114, 116-112).

Напомним, ранее поединок дважды переносился из-за пандемии коронавируса.

Изначально боксеры должны были выйти в ринг 1 февраля в Китае, но из-за вспышки в стране эпидемии поединок был перенесен. Затем титульный бой был назначен на 9 мая во Фресно, Калифорния (США), однако пандемия уже бушевала на просторах США.