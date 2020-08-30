Український боксер Постол програв бій за два чемпіонські титули

Український боксер Віктор Постол програв американцеві Хосе Раміресу, упустивши можливість завоювати чемпіонські пояси за версіями WBC і WBO у першій напівсередній вазі. Бій відбувся в ніч на 30 серпня на арені The Bubble в Лас-Вегасі, штат Невада (США).

Про це повідомляє fightnews.info.

У першій половині бою суперники йшли на рівних, але після екватора українець почав втомлюватися. Після сьомого раунду Рамірес завдав Постолу удар, змусивши того якийсь час думати тільки про захист.

У чемпіонських раундах Раміреса не вдалося наростити обороти і цих зусиль вистачило для того, щоб судді за підсумками 12 раундів віддали йому перемогу. Результат бою: Хосе Рамірес переміг Віктора Постола рішенням більшості (115-113, 114-114, 116-112).

Нагадаємо, раніше поєдинок двічі переносився через пандемію коронавірусу.

Спочатку боксери повинні були вийти в ринг 1 лютого в Китаї, але через спалах в країні епідемії поєдинок був перенесений. Потім титульний бій був призначений на 9 травня у Фресно, Каліфорнія (США), однак пандемія вже вирувала на просторах США.