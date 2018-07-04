Український боксер Постол хоче провести ще один бій у 2018 році

Екс-чемпіон світу планує реабілітуватися після поразки від Тейлора

Колишній чемпіон світу за версією WBC Віктор Постол (29-2-0, 12 KO) планує до кінця року провести ще один бій. Про це в Facebook повідомляє Luckypunch.net.

Боксер вже спілкувався щодо цього питання з промоутером і менеджером. Зараз ведуться пошуки суперника.

Бій може відбутися а першій напівсередній вазі, де зараз виступає Постол, або напівсередній ваговій категорії.

Останній поєдинок 34-річний українець провів проти шотландця Джоша Тейлора (13-0, 11 КО). На кону стояв пояс WBC Silver в першій напівсередній вазі, Постол програв рішенням суддів: 118:110 117:110, 119:108.

Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко після перемоги над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО) оголосив про бажання залишитися в легкій вазі (до 61,2 кг), де він планує об'єднати чемпіонські титули.