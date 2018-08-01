Украинский боксер будет помогать Поветкину готовиться к бою с Джошуа

Сиренко станет спарринг-партнером россиянина

Непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (8-0, 7 КО) станет спарринг-партнером Алекандра Поветкина (34-1, 24 КО) во время подготовки к бою россиянина против Энтони Джошуа (21-0, 20 КО). Об этом в интервью BWTM Sports заявил тренер украинца Джеймс Али Башир.

С его слов, работа с Поветкиным многое даст Сиренко в плане профессионального роста. Спарринги начнутся в средине августа.

Сам Сиренко свой следующий поединок проведет 26 августа в Претории (ЮАР). Украинец встретится с 33-летним ганцем Нуху Азума (8-3, 6 КО).

Ранее Сиренко нокаутировал Найфа в первом раунде и выиграл титул WBF International.

Напомним, бой Джошуа - Поветкин состоится 22 сентября на арене "Уэмбли" в Лондоне.