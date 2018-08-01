Український боксер допомагатиме Повєткіну готуватися до бою з Джошуа

Сіренко стане спаринг-партнером росіянина

Непереможний український суперважковаговик Владислав Сіренко (8-0, 7 КО) стане спаринг-партнером Олекандра Повєткіна (34-1, 24 КО) під час підготовки до бою росіянина проти Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО). Про це в інтерв'ю BWTM Sports заявив тренер українця Джеймс Алі Башир.

З його слів, робота з Повєткіним багато дасть Сіренко в плані професійного зростання. Спаринги почнуться в середині серпня.

Сам Сіренко свій наступний поєдинок проведе 26 серпня в Преторії (ПАР). Українець зустрінеться з 33-річним ганцем Нуху Азума (8-3, 6 КО).

Раніше Сіренко нокаутував Найфе в першому раунді і виграв титул WBF International.

Нагадаємо, бій Джошуа - Повєткін відбудеться 22 вересня на арені "Уемблі" в Лондоні.