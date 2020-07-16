Украинский бизнес ждет рост курса доллара выше 28 гривен

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,28 грн/доллар. Только 5% ожидают укрепления гривны.

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2020 года.

Таким образом, по сравнению с предыдущими кварталами девальвационные ожидания бизнеса ухудшились. В I квартале 2020 года бизнес закладывал курс 26,01 грн/доллар, в IV квартале 2019 года - 27,43 грн/доллар, в III квартале 2019 года - 27,96 грн/доллар.

При этом 68,2% руководителей ожидают роста курса доллара, 5% - снижения, а 26,9% - стабильного курса.

Очередной опрос НБУ был проведен с 4 мая до 3 июня 2020 года среди руководителей 691 предприятия. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует на 2020 год курс на уровне 30 гривен за доллар.

МВФ подтверждает прогноз правительства Украины по курсу гривны к доллару на 2020 год на уровне 30 грн/доллар.

На основании этого курса рассчитаны доходы государственного бюджета, в частности, от акцизов и таможенных пошлин.