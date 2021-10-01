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Украинский бизнес сохраняет позитивные ожидания пятый месяц подряд

Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес сохранил положительные оценки результатов своей деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в сентябре составил 53,1 (в августе - 53,4) и находится выше нейтрального уровня пятый месяц подряд

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, устойчивый потребительский спрос, благоприятная внешняя конъюнктура, дальнейший рост инвестиционной активности продолжали положительно влиять на ожидания предприятий всех секторов экономики, участвующих в ежемесячных опросах.

"Благодаря сезонному фактору предприятия торговли наиболее оптимистично среди других секторов оценивали перспективы своего развития. Респонденты имели высокие оценки относительно объема товарооборота и объема закупки товаров для продажи", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, респонденты всех ВЭД прогнозируют рост цен на собственную продукцию и услуги на фоне удорожания сырья и товаров поставщиков. В то же время сохраняются высокие ожидания относительно объемов новых заказов, в том числе экспортных.

Увеличение численности работников ожидают только предприятия торговли, но респонденты промышленности, строительства и сферы услуг настроены на сокращение численности работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 6 по 23 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 324 предприятия. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в мае 2021 года граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "очень плохую". И только 5% оценивают ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% как "не плохую и не хорошую".

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Национальный банк Украины