Український бізнес зберігає позитивні очікування п'ятий місяць поспіль

Український бізнес зберіг позитивні оцінки щодо результатів своєї діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у вересні становив 53,1 (у серпні - 53,4) та перебуває вище нейтрального рівня п'ятий місяць поспіль
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).
Як зазначили в НБУ, стійкий споживчий попит, сприятлива зовнішня кон’юнктура, подальше зростання інвестиційної активності продовжували позитивно впливати на очікування підприємств усіх секторів економіки, що беруть участь у щомісячних опитуваннях.
"Завдяки сезонному фактору підприємства торгівлі найоптимістичніше серед інших секторів оцінювали перспективи свого розвитку. Респонденти мали високі оцінки щодо обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, респонденти всіх ВЕД прогнозують зростання цін на власну продукцію та послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників. Водночас зберігаються високі очікування щодо обсягів нових замовлень, в тому числі експортних.
Збільшення чисельності працівників очікують лише підприємства торгівлі, натомість респонденти промисловості, будівництва та сфери послуг налаштовані на скорочення чисельності працівників.
Щомісячне опитування підприємств проводилося з 6 до 23 вересня 2021 року. В опитуванні взяли участь 324 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у травні 2021 року громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану". І лише 5% оцінюють ситуацію як "добру" або "дуже добру", а 32% ˗ як "не погану і не добру".