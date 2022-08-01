Украинский бизнес сохраняет негативные ожидания: НБУ назвал причины

"В то же время усиление интенсивности боевых действий, нарушение производственных и логистических путей, разрушение активов и инфраструктуры, высокие цены на энергоносители и сокращение спроса откладывают восстановление роста экономической активности во всех секторах экономики", - говорится в обзоре.

В июле у предприятий, вовлеченных в ежемесячный опрос, остались пессимистические оценки экономических результатов в ближайшей перспективе по всем секторам экономики.

Оценки занятости остаются пессимистичными. Респонденты предприятий всех видов деятельности продолжают ожидать уменьшения количества работников, больше всего - сектора строительства. А предприятия торговли и сферы услуг отметили некоторое повышение спроса на персонал, отмечается в обзоре.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 22 июля 2022 года. В опросе приняло участие 420 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением иода является 50 пунктов.