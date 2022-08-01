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Украинский бизнес сохраняет негативные ожидания: НБУ назвал причины

Фото: НБУ провел очередной опрос бизнеса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес несколько улучшил оценки перспектив своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в июле 2022 года вырос до 43,6 пунктов против 41,3 в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины (НБУ).

"В то же время усиление интенсивности боевых действий, нарушение производственных и логистических путей, разрушение активов и инфраструктуры, высокие цены на энергоносители и сокращение спроса откладывают восстановление роста экономической активности во всех секторах экономики", - говорится в обзоре.

В июле у предприятий, вовлеченных в ежемесячный опрос, остались пессимистические оценки экономических результатов в ближайшей перспективе по всем секторам экономики.

Оценки занятости остаются пессимистичными. Респонденты предприятий всех видов деятельности продолжают ожидать уменьшения количества работников, больше всего - сектора строительства. А предприятия торговли и сферы услуг отметили некоторое повышение спроса на персонал, отмечается в обзоре.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 22 июля 2022 года. В опросе приняло участие 420 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением иода является 50 пунктов.

Напомним, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в последующие 12 месяцев на уровне 21,7%.

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Национальный банк Украины