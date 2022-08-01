Український бізнес зберігає негативні очікування: НБУ назвав причини

Український бізнес дещо поліпшив оцінки перспектив своєї економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у липні 2022 року зріс до 43,6 пунктів проти 41,3 у червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України ( НБУ ).

"Водночас посилення інтенсивності бойових дій, порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування активів та інфраструктури, високі ціни на енергоносії та скорочення попиту відтерміновують відновлення зростання економічної активності в усіх секторах економіки", - йдеться в огляді.

У липні в підприємств, залучених до щомісячного опитування, залишилися песимістичні оцінки економічних результатів у найближчій перспективі за всіма секторами економіки.

Оцінки щодо зайнятості залишаються песимістичними. Респонденти підприємств усіх видів діяльності продовжують очікувати зменшення кількості працівників, найбільше - сектору будівництва. Натомість підприємства торгівлі та сфери послуг відзначили деяке підвищення попиту на персонал, зазначається в огляді.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 22 липня 2022 року. В опитуванні взяло участь 420 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.