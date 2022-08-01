Український бізнес зберігає негативні очікування: НБУ назвав причини
Український бізнес дещо поліпшив оцінки перспектив своєї економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у липні 2022 року зріс до 43,6 пунктів проти 41,3 у червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).
"Водночас посилення інтенсивності бойових дій, порушення виробничих та логістичних шляхів, руйнування активів та інфраструктури, високі ціни на енергоносії та скорочення попиту відтерміновують відновлення зростання економічної активності в усіх секторах економіки", - йдеться в огляді.
У липні в підприємств, залучених до щомісячного опитування, залишилися песимістичні оцінки економічних результатів у найближчій перспективі за всіма секторами економіки.
Оцінки щодо зайнятості залишаються песимістичними. Респонденти підприємств усіх видів діяльності продовжують очікувати зменшення кількості працівників, найбільше - сектору будівництва. Натомість підприємства торгівлі та сфери послуг відзначили деяке підвищення попиту на персонал, зазначається в огляді.
Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 22 липня 2022 року. В опитуванні взяло участь 420 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.
Нагадаємо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 21,7%.