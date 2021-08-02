Украинский бизнес сохранил оптимистичный настрой: что стало причиной

"Оживление инвестиционной деятельности, рост потребительского спроса, благоприятная внешняя конъюнктура, а также смягчение карантинных ограничений и ускорение темпов вакцинации положительно влияли на ожидания предприятий всех секторов экономики", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, предприятия строительства второй месяц подряд наиболее оптимистично оценивают результаты своей деятельности на фоне сезонного оживления деятельности по строительству дорог и автострад, а также увеличения инвестиционного спроса на жилые и нежилые здания.

Торговля - единственный сектор, респонденты которого все еще без оптимизма оценивают перспективы своей деятельности. В то же время благодаря оптимистичным оценкам относительно товарооборота и объема закупки товаров для продажи секторальный индекс предприятий торговли вплотную приблизился к нейтральному уровню, говорится в обзоре.

Увеличение численности работников ожидают только предприятия строительства и сферы услуг, зато респонденты промышленности и торговли продолжают демонстрировать пессимизм в этом вопросе, отмечают в НБУ.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 23 июля 2021 года. В опросе приняли участие 313 предприятий. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.