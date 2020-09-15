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Украинский бизнес подал более 150 изменений в Соглашение про ассоциацию с ЕС

Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Представители украинского бизнеса подали более 150 предложений по обновлению Соглашения про ассоциацию с Европейским союзом. Диалог с бизнесом длился с июля месяца.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Около 65% предпринимателей считают, что уменьшение/обнуление ввозных пошлин со стороны ЕС может положительно повлиять на рост объемов экспорта в ЕС. А 15% хотят не просто выйти на европейские рынки, а открыть собственную компанию в ЕС", - сказала вице-премьер.

Она отметила, что правительство не будет рассматривать меры, которые противоречат духу Соглашения.

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"В первую очередь, при формировании позиции мы будем исходить из того, что надо максимально поддерживать наши компании, давать им стимулы для развития, независимо от того, идет ли речь о большом или малом бизнесе. Второе - это поддержка и развитие конкуренции", - сказала Стефанишина.

Также вице-премьер отметила необходимость открытости процесса.

Ранее РБК-Украина писало, что у Стефанишиной планировали создать аналитический центр для работы над обновлением Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, Украина хочет обновить соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в октябре.

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