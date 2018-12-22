Український біатлоніст Підручний потрапив в топ-6 гонки переслідування

Фото: Дмитро Підручний (noc-ukr.org)

Капітан чоловічої збірної України промахнувся лише на останній стрільбі

Український біатлоніст Дмитро Підручний фінішував на шостому місці в гонці переслідування на третьому етапі Кубка світу в чеському Нове-Місце. Про це повідомляється в Twitter змагань.

Капітан чоловічої збірної України стартував 19 і в результаті піднявся на 13 позицій, промахнувшись лише раз на останній стрільбі.

The full results of the #NMNM18 men's pursuit -- including some huge leaps by @martinfkde, @SebbeSamuelsson and @hoferluki



You can rewatch the entire pursuit on https://t.co/bk5aBBaMLg pic.twitter.com/ZTvp1xTbzP — IBU World Cup (@IBU_WC) December 22, 2018

Кращий результат в пасьют показав Йоханнес Бьо. Незважаючи на чотири промахи на вогневих рубежах, норвежець фінішував першим. Росіянин Олександр Логінов завоював срібну медаль, програвши Бьо 6 секунд. Третім став ще один представник Норвегії Тар'єю Бьо.

Французький біатлоніст Мартен Фуркад фінішував на 5 місці.

Що стосується решти українців, то Сергій Семенов закінчив гонку на 31 місці, Артем Прима - 34.

1. Йоханнес Бо - (Норвегія, 1+0+2+1) 31: 59,0

2. Олександр Логінов - (Росія, 1+1+1+1) +6,2

3. Тар'єю Бо - (Норвегія, 0+0+0+1) +23,9

4. Сімон Детьє - (Франція, 0+0+0+2) +29,2

5. Мартен Фуркад - (Франція, 0+0+0+0) +57,3

6. Дмитро Підручний - (Україна, 0+0+0+1) +1:12,6

...

31. Сергій Семенов - (Україна, 0+2+2+2) +3:32,4

34. Артем Прима - (Україна, 1+3+2+0) +3:42,1

Нагадаємо, раніше український біатлоніст Сергій Семенов потрапив у квіткову церемонію першої особистої гонки сезону.