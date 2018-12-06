Семенов попал в цветочную церемонию первой личной гонки сезона

Украинский биатлонист "чисто" прошел все четыре стрельбы

Украинский биатлонист Сергей Семенов финишировал шестым в индивидуальной гонке этапа Кубка мира в Поклюке, которая стала первой личной гонкой в новом сезоне. Об этом сообщается в Facebook UA: Биатлон.

Наш спортсмен без промахов прошел всю дистанцию и финиша добрался на второй промежуточной позиции. В дальнейшем результат Семенова отодвинули к цветочной церемонии.

Победу праздновал Мартен Фуркад, вторым стал немецкий биатлонист Йоханнес Кюн, а бронзовая награда оказалась у австрийца Симона Эдера. Все призеры не допустили ни единого промаха на четырех рубежах.

Join us now for the medal and flower ceremony of the men's Individual in @BiatlonPokljuka



You can rewatch the entire 20km from #POK18 on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/vavLEOVoTX — IBU World Cup (@IBU_WC) December 6, 2018

Другие украинцы финишировали с такими результатами: Артем Прима с двумя промахами стал 21, а Артем Тищенко с "нулем" - 31. Виталий Кильчицкий допустил три промаха и стал только 74.

В четвер, 6 грудня, в словенській Поклюці відбулась чоловіча індивідуальна гонка, яка мала пройти ще вчора, але через... Опубліковано UA:БІАТЛОН Четвер, 6 грудня 2018 р.

В 15:15 по Киеву должна начаться индивидуальная гонка среди женщин. Украинская команда выступит в следующем составе: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок и Вита Семеренко.

Напомним, первая мужская индивидуальная гонка нового сезона Кубка мира была перенесена из-за погодных условий.