UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинский авиапроизводитель планирует совместный проект с Канадой

Автор: РБК-Украина

Украинский авиапроизводитель планирует совместный проект с Канадой. Вместе с правительством Квебека предполагается выпускать самолеты Ан-74ТК-200 для международных рынков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укроборонпром.

ГП "Антонов" и правительство Квебека готовы содействовать подписанию соглашения между Министерством стратегических отраслей промышленности Украины, Государственным концерном "Укроборонпром" и его предприятиями.

Напомним, что ранее мы писали о том, что "Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины.

Также на "Антонове" начали сборку Ан-178 для армии.

Читайте РБК-Украина в Google News
АНТК им. Антонова