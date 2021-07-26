Украинский авиапроизводитель планирует совместный проект с Канадой. Вместе с правительством Квебека предполагается выпускать самолеты Ан-74ТК-200 для международных рынков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укроборонпром.
ГП "Антонов" и правительство Квебека готовы содействовать подписанию соглашения между Министерством стратегических отраслей промышленности Украины, Государственным концерном "Укроборонпром" и его предприятиями.
Напомним, что ранее мы писали о том, что "Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины.