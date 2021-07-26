Украинский авиапроизводитель планирует совместный проект с Канадой. Вместе с правительством Квебека предполагается выпускать самолеты Ан-74ТК-200 для международных рынков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Укроборонпром .

ГП "Антонов" и правительство Квебека готовы содействовать подписанию соглашения между Министерством стратегических отраслей промышленности Украины, Государственным концерном "Укроборонпром" и его предприятиями.

Указанный проект станет ключевым не только для аэрокосмической отрасли Украины и Канады, но и в целом для экономик обеих стран.

В будущей модели самолета максимально использоваться новейшие перспективные авиационные технологии, такие как "стеклянная кабина" и другие. Украинские авиастроители уже доказали свою способность серийно изготавливать эту модель самолета на Харьковском авиазаводе.

Окончательную сборку модели будет организовано на производственных мощностях в Украине и Канаде.

На этапе проектирования модификаций, который уже идет, акцент сделан на соответствии проекту критериям сертификации Канадского авиационного управления, может значительно ускорить будущий процесс сертификации. Успешная сертификация модели самолета и его производство позволят украинской авиационной отрасли выйти из затянувшегося кризиса.

Первоочередной задачей компаний ГП "Антонов" и "Антонов-Канада" является организация сотрудничества и налаживания работы конструкторского бюро по исследованиям и разработкам, предшествующих обработок и испытаний, на основе которых изготавливается модель самолета для летных испытаний.

Наиболее перспективной для реализации этой амбициозной цели является модель самолета Ан-74ТК-200, разработанная КБ "Антонов", массово выпускалась Харьковским государственным авиационным производственным предприятием.

Самолет Ан-74ТК-200 предназначен для перевозки 52 пассажиров, грузов весом до 10 тонн, а также смешанных пассажирских и грузовых перевозок на международных воздушных маршрутах короткой и средней дальности. Максимальная взлетная масса самолета - 36,5 тонны, максимальная высота полета - 10100 м, крейсерская скорость - 600-700 км / ч, дальность полета с грузом 10 тонн - 950 км, при нагрузке 1,8 тонны она составляет 4250 км. Экипаж состоит из двух человек.