Український авіавиробник планує спільний проект з Канадою. Разом з урядом Квебеку передбачається випускати літаки Ан-74ТК-200 для міжнародних ринків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укроборонпром .

ДП "Антонов" та уряд Квебеку готові сприяти підписанню Угоди між Міністерством стратегічних галузей промисловості України, Державним концерном "Укроборонпром" та його підприємствами.

Зазначений проект стане ключовим не тільки для аерокосмічної галузі України та Канади, а й в цілому для економік обох країн.

У майбутній моделі літака максимально використовуватимуться новітні перспективні Авіаційні технології, такі як "скляна кабіна" та інші. Українські авіабудівники вже довели свою здатність серійно виготовляти цю модель літака на Харківському авіазаводі.

Остаточне складання моделі буде організовано на виробничих потужностях в Україні та Канаді.

На етапі проектування модифікацій, який вже йде, акцент зроблений на відповідності проекту критеріям сертифікації канадського авіаційного управління, може значно прискорити майбутній процес сертифікації. Успішна сертифікація моделі літака і його виробництво дозволять українській авіаційній галузі вийти з тривалої кризи.

Першочерговим завданням компаній ДП "Антонов" і "Антонов-Канада" є організація співпраці та налагодження роботи конструкторського бюро з досліджень і розробок, попередніх обробок і випробувань, на основі яких виготовляється модель літака для льотних випробувань.

Найбільш перспективною для реалізації цієї амбітної мети є модель літака Ан-74ТК-200, розроблена КБ "Антонов", масово випускалася Харківським державним авіаційним виробничим підприємством.

Літак Ан-74ТК-200 призначений для перевезення 52 пасажирів, вантажів вагою до 10 тонн, а також змішаних пасажирських і вантажних перевезень на міжнародних повітряних маршрутах короткої і середньої дальності. Максимальна злітна маса літака - 36,5 тонни, максимальна висота польоту - 10100 м, крейсерська швидкість - 600-700 км / год, дальність польоту з вантажем 10 тонн - 950 км, при навантаженні 1,8 тонни вона становить 4250 км. Екіпаж складається з двох осіб.