Украинский арбитр будет работать на чемпионате мира-2019 по баскетболу

Украинский арбитр Сергей Защук будет работать на матчах чемпионата мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

ФИБА включила его в список рефери, которые будут работать на этих соревнованиях. Финальный турнир ЧМ-2019 будет проходить с 31 августа по 5 сентября в восьми городах Китая.

Сборная Украины не смогла преодолеть квалификационный барьер и не будет выступать в Китае.

Сергей Защук также работать на матчах Финала четырех Лиги чемпионов ФИБА, которые состоятся 3-5 мая в бельгийском Антверпене.

Напомним, женская сборная Украины по баскетболу пробилась на Евро-2019.