ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Український арбітр працюватиме на чемпіонаті світу-2019 з баскетболу

Новини » Спорт    23.04.2019 - 13:55
Український арбітр працюватиме на чемпіонаті світу-2019 з баскетболу
Фото: Сергій Защук (fbu.ua)

ФІБА включила Защука в список рефері

Український арбітр Сергій Защук працюватиме на матчах чемпіонату світу 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

ФІБА включила його в список рефері, які працюватимуть на цих змаганнях. Фінальний турнір ЧС-2019 проходитиме з 31 серпня по 5 вересня у восьми містах Китаю.

Збірна України не змогла подолати кваліфікаційний бар’єр і не виступатиме в Китаї.

Сергій Защук також працюватиме на матчах Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів ФІБА, які відбудуться 3-5 травня в бельгійському Антверпені.

Нагадаємо, жіноча збірна України з баскетболу пробилась на Євро-2019.

Український баскетболіст Лень встановив рекорд результативності в кар'єрі Українець Михайлюк визнаний однією з головних знахідок драфту НБА-2018
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України баскетболчемпионат мира
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся