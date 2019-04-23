Український арбітр працюватиме на чемпіонаті світу-2019 з баскетболу

Фото: Сергій Защук (fbu.ua)

ФІБА включила Защука в список рефері

Український арбітр Сергій Защук працюватиме на матчах чемпіонату світу 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

ФІБА включила його в список рефері, які працюватимуть на цих змаганнях. Фінальний турнір ЧС-2019 проходитиме з 31 серпня по 5 вересня у восьми містах Китаю.

Збірна України не змогла подолати кваліфікаційний бар’єр і не виступатиме в Китаї.

Сергій Защук також працюватиме на матчах Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів ФІБА, які відбудуться 3-5 травня в бельгійському Антверпені.

Нагадаємо, жіноча збірна України з баскетболу пробилась на Євро-2019.