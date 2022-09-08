Украинский АПК покажет невероятный рост после войны, - эксперт

Аграрные компании, которые смогут адаптироваться к новым реалиям и не исчезнут до конца войны, будут иметь очень большой потенциал для развития после ее завершения, убежден он.

"Сегодня главное-выжить. Конкретно для аграриев это означает адаптацию к кризисным условиям и поддержку деятельности предприятия. Снизить активность и впоследствии восстановить объемы безопаснее, чем полностью остановиться и начинать с нуля, когда война закончится", - рассказывает Злочевский.

При этом, по его мнению, далеко не все аграрные предприятия имели достаточный "запас прочности" на момент начала полномасштабной войны.

Кроме того, начало активных боевых действий лишило аграриев возможности брать новые внешние заимствования и перекрыло им доступ к международным рынкам. Для продолжения деятельности бизнес должен адаптироваться к новым условиям и искать поддержку.

"Наша компания - одна из всего нескольких "международников", которые продолжили работу с малыми и средними агропредприятиями Украины после 24 февраля. Мы должны были глобально перестраивать логистические цепочки, но в результате удалось наладить экспорт в Латвию, Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию. Сегодня сочетаем украинских фермеров с европейскими переработчиками даже в условиях войны, потому что без такой поддержки просто исчезнут предприятия, которые имеют колоссальный потенциал для развития после победы", - отмечает исполнительный директор "М-Грейн".

После запуска "зернового коридора" украинское зерно снова активно покупают на международных рынках, а компании, которые ушли с Украины в феврале, уже разрабатывают новые проекты, чтобы начать их воплощать на безопасных территориях или сразу после окончания войны.

"Доноры и инвесторы выходили из страны, имея надежду вернуться, но они не ожидали масштабных изменений. Тем временем наши аграрии уже активно прорабатывают возможности улучшения логистики и осуществления переработки прямо на территории Украины. Поэтому на аграрно-промышленный комплекс ждет волна инвестиций, активная модернизация и создание новых предприятий, и, конечно же, рост доходов даже по сравнению с мирным временем", - заключил Злочевский.

Как известно, "М-Грейн" - международный агротрейдеров, специализирующаяся на торговле зерновыми: кукуруза, зерно, ячмень. Компания работает с 10 терминалами и портами Николаева и Одессы, имеет офисы в Украине, Швейцарии, ОАЭ и Эквадоре.