Український АПК покаже неймовірне зростання після війни, - експерт

Аграрні компанії, які зможуть адаптуватися до нових реалій та не зникнуть до кінця війни, матимуть дуже значний потенціал для розвитку після її завершення, переконаний він.

"Сьогодні головне - вижити. Конкретно для аграріїв це означає адаптацію до кризових умов та підтримку діяльності підприємства. Знизити активність і згодом відновити об’єми безпечніше, ніж повністю зупинитися та починати з нуля, коли війна закінчиться", - розповідає Злочевський.

При цьому, на його думку, далеко не всі аграрні підприємства мали достатній "запас міцності" на момент початку повномасштабної війни.

Крім того, початок активних бойових дій позбавив аграріїв можливості брати нові зовнішні запозичення та перекрив їм доступ до міжнародних ринків. Для продовження діяльності бізнес має адаптуватися до нових умов та шукати підтримку.

"Наша компанія - одна зі всього декількох "міжнародників", які продовжили роботу з малими та середніми агропідприємствами України після 24 лютого. Ми мали глобально перебудовувати логістичні ланцюжки, але в результаті вдалося налагодити експорт до Латвії, Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини. Сьогодні поєднуємо українських фермерів з європейськими переробниками навіть в умовах війни, тому що без такої підтримки просто зникатимуть підприємства, які мають колосальний потенціал для розвитку після перемоги", - зазначає виконавчий директор "М-Грейн".

Після запуску "зернового коридору" українське зерно знову активно купують на міжнародних ринках, а компанії, які пішли з України в лютому, вже розробляють нові проекти, щоб почати їх втілювати на безпечних територіях або одразу після закінчення війни.

"Донори та інвестори виходили з країни, маючи надію повернутися, але вони не очікували масштабних змін. Тим часом наші аграрії вже активно опрацьовують можливості покращення логістики та здійснення переробки прямо на території України. Тому на аграрно-промисловий комплекс чекає хвиля інвестицій, активна модернізація та створення нових підприємств, і, звісно ж, зростання доходів навіть в порівнянні з мирним часом", - підсумував Злочевський.

Як відомо, "М-Грейн" - міжнародний агротрейдер, що спеціалізується на торгівлі зерновими: кукурудза, зерно, ячмінь. Компанія працює з 10 терміналами та портами Миколаєва та Одеси, має офіси в України, Швейцарії, ОАЕ та Еквадорі.